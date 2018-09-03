Ordu adli yıl açılış töreni

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ordu Barosu Başkanlığınca, 2018-2019 dönemi adli yıl açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş yaptığı konuşmada, bağımsız yargının önemine değindi. Yargı mensuplarının varlık nedeni ve yegane amacının hak sahibinin hakkına en kısa sürede erişmesi olduğunu belirten Aktaş, “İnsan vicdan ve bilincinde adalet duygusu kadar köklü başka hiçbir duygu yoktur” dedi.

Adaletin toplum açısından da en üst değer olduğunu ve bu nedenle tüm vicdanlarda en üst düzeyde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Başsavcı Aktaş, “Adalet, toplumda yaşayan insanların olduğu kadar, toplumların da geleceğinin en önemli güvencesidir. Adaleti sağlayacak olan da yargı olduğuna göre, demokrasinin temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi olan her türlü iç ve dış etkenlerden arınmış, bağımsız, tarafsız, herhangi bir yapı ve oluşumun etkisi altında kalmayan ve kendisinden kuşku duyulmayacak bir yargı sistemi toplumlar açısından hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

“Geciken adalet, adalet değildir”

Başsavcı Aktaş, şöyle devam etti:

“Yargının en niteliklerinden bir diğeri de tarafsızlıktır. 2017 yılında yapılan değişiklik ile Anayasamızın 9. Maddesi’nde ‘Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır’ şeklinde düzenleme yapılarak, bu nitelikler Anayasamız da vurgulanmıştır. Bağımsız, tarafsız ve adil işleyen bir yargı, sosyal barışın, güven ve huzurun teminatı olduğu kadar, devletin de varlık nedenlerindendir. İşte bu nedenle adalet mülkün temelidir. Geciken adalet de adalet değildir. Adaletin en kısa zamanda tesisi ve hak sahibine teslimi esas olup, yargının daha hızlı ve verimli işlemesi için gerekli her türlü tedbir alınmalıdır. Zira hızlı işleyen bir yargı sistemi, aynı zamanda hukuk devletinin de en önemli ve en gerçek güvencesidir.”

Bu kapsamda yakın zamanda Adalet Bakanlığınca kamuoyuna açıklanan ‘Yargıda hedef süre’ uygulamasının yargının hızlanması noktasında faydalı olacağı inancını taşıdığını belirten Aktaş, “Ordu ilinde vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli adalet hizmeti sunmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz: “Adaletin olmadığı yerde özgürlük olmaz”

Adli Yıl açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz da adaletin önemine dikkat çekerek “Adaletin olmadığı hiçbir yerde haktan, hukuktan, bireysel özgürlüklerden bahsetmek mümkün değildir” dedi. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 81 milyon vatan evladınındır. Dolayısıyla 81 milyon vatan evladını kucaklayan, aynı gözle gören bir anlayışla yolumuza devam etmemiz gerekir” diyen Vali Seddar Yavuz, “Bunu sağlayabilmemiz için de elbette adalet elimizdeki en önemli enstrümandır. Adaletin olmadığı hiçbir yerde haktan, hukuktan, bireysel özgürlüklerden bahsetmek mümkün değildir. Ancak bunu gerçekleştirirken şefkatin dozunu kaçırarak, herkese de iyi görünmek, şirin gözükmek gibi bir anlayışı da ortaya koymamak gerekir. Adalet, insanlara hak ettiğini vermektir. Bazen ceza olur, bazen ödül olur. Burada önemli olan yaklaşımları doğru bir şekilde ortaya koymaktır. İşte İstanbul Adliyesinde katledilen bir kardeşimize yapılan tutumları bir düşünün. Meslektaşınız katledildiğinde, kamuoyundaki bir takım yorumlara da bakın. Dolayısıyla Ovacık’ta şehit edilen kardeşimize de bir bakın. O yüzden devletin kime kudretini, kime şefkatini göstereceğini elbette doğru tespit etmesi gerekir. Bu, ideolojilere kurban edilecek bir alan değildir. Her şeyden önce böyle yaklaşımlar insanlık vicdanında mahkûm olur” şeklinde konuştu.

Ordu Baro Başkanı Av.Murat Poyraz konuşmasında, kamu hizmeti ve serbest bir meslek olarak tanımlanan avukatlık mesleğinin örgütü olan baroların asli görevlerinden biride hukukun üstünlüğünü insan hak ve hürriyetlerini korumak olduğunu söyleyerek, avukatlık mesleği ile ilgili sorunlara değindi ve Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuatın gözden geçirilerek çağdaş düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Ordu Adalet Sarayı önünde düzenlenen Adli Yıl açılış törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, ODÜ Rektörü Prof.Dr.Tarık Yarılgaç, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ordu Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Garnizon Komutanı Albay Tolunay Başer, savcılar, hakimler ve adliye personeli ile avukatlar katıldı.

2018-2019 dönemi adli yıl açılış töreni dolayısıyla düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.