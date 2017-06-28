Ordu basını duayenlerinden Uğur Gürsoy vefat etti

1929 Ordu doğumlu olan gazeteciliğe babası Ali Rıza Gürsoy’un kurduğu Tekâmül gazetesinde başladı. Gürses ve Hareket gazetelerinde mesleğine devam eden Gürsoy, bir yandan tiyatro çalışmalarında da bulundu. 1964’te Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun da (OBKT) kurucusu olan Gürsoy, 1972-1982 arasında bir yaygın gazetenin Karadeniz Bölge şefliği ve Basın Konseyi üyeliğinde bulundu. Gürsoy, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle evinde tedavi görüyordu. Gürsoy, bugün öğle saatlerinde 86 yaşında vefat etti.

Gürsoy, 29 Haziran 2017 günü Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Yalı Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.