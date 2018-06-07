Ordu basını iftarda buluştu

Bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde ber konuşma yapan Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın, 10 yıldır toplumun tüm kesimlerini temsil edenleri iftarda buluşturduklarını söyledi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz da basın camiası ile iftarda buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İftara AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek,Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Oda ve Borsa Başkanları, işdünyası ve çok sayıda basın mensubu katıldı.