Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

Geçen hafta AK Parti Genel Merkezinde yaşanan gelişmeler sonrası istifası istenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiği açıkladı. Başkan Yılmaz mesajında “Söylenecek o kadar söz var ki; hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allah'a emanet olunuz” ifadelerine yer verdi.