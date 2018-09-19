Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürütecek olan Tekintaş: “Bu zamana kadar olan destekleri bundan sonra da bekliyoruz”

Milletimizin bu zamana kadar destekleri çok güzeldi, bundan sonra da destekleri bekliyoruz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanlığının Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından yürütüleceği duyurulmuştu. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü programının ardından basın mensuplarına ilk açıklamaları yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Meclis 1. Başkan Vekili olmasından dolayı belli bir süreçte seçim yapılıp yeniden başkan belirleninceye kadar görevlendirildiğini hatırlattı. Tekintaş, “Bilindiği üzere tabii ilimizde gelişen yeni bir durumda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız 4,5 yıldır görevini sürdüren Enver Yılmaz Bey istifa ederek bir makam boşalması oldu. Büyükşehir Belediyesinin bu süre içerisinde kanun gereği Meclis 1. Başkan Vekili olmam dolayısı ile belli bir süreçte, seçim yapılıp yeniden başkan belirleninceye kadar görevlendirilmiş olduğumu ifade etmek istiyorum. Süreç mutlaka devam ediyor, genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımız bu süreçteki takdirlerini kullanarak ve aldıkları kanaatler ile yeni bir durum tespit edeceklerdir” dedi.

Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Altınordu Belediye Başkanlığını aynı anda yürüteceğini hatırlatarak, “Bize düşen görev şu anda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmektir. 10 günlük kanuni bir süreç var. Bu süre içerisinde valiliğimiz dün görevlendirmeyi yaptı. Biz de bugün dolayısı ile hem Altınordu Belediye Başkanı olarak hem de vekaleten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimizi sürdürüyoruz. Allah bizleri mahcup etmesin, milletimizi korusun” şeklinde konuştu.

"Bundan sonraki süreçte desteklerini bekliyoruz"

Başkan Tekintaş, şimdiye kadar vatandaşların desteğinin güzel olduğunu ve bundan sonraki süreçte de destek beklediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“İlimizdeki güzelliklerin devamını diliyoruz. Bu güne kadar yaptığımız hizmetler ile milletimizin gönlünde olmaya, onlara özellikle yaşatmak istediğimiz modern bir şehri oluşturmaya gayret ettik. Bundan sonra da aynı süreçte hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, süreç belirlendiğinde meclis oylamasını yapıp, yeni başkan belirlendiğinde ona tabii olarak, o süreç içerisinde de hem teşkilatlarımızı hem milletimizin birliğini hem işimizi hem de ilimizin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Milletimiz şunu bilsin: Biz millet için varız ve onlara hizmetkarız. Onların olduğu yerde biz varız. Dolayısı ile halkımızın sözü son sözdür. Milletimizin bu zamana kadar destekleri çok güzeldi, bundan sonra da destekleri bekliyoruz.”