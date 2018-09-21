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Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede aşure dağıttı

Ordu Büyükşehir Belediyesi bolluk ve bereketin ifadesi, paylaşım ve şükrün simgesi aşure dağıtımını 19 ilçede gerçekleştirdi.


Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan “Aşure Günü”, Ordu genelinde yapılan birçok etkinlikle yâd edildi. Sosyal ve kültürel olaylarda vatandaşlarıyla aynı dili konuşan Büyükşehir Belediyesi düzenlediği program çerçevesinde, köylerde, mahallelerde, apartmanlarda yaşayan komşular arasında birlik ve beraberliği artıran, kaynaşmayı sağlayan aşure ikram etme geleneğini bu sene de sürdürdü.


Sosyal ve kültürel birçok alanda halkla bütünleşen Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrimizin genelinde, “Aşure Günü” nedeniyle 19 ilçenin tamamında 10 bin kişiye aşure ikram etti. Aşure dağıtımının vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ve memnuniyetle karşılandığı görüldü.


19 ilçede yapılan aşure dağıtımına ilgi gösteren vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesinin kültürümüzde önemli bir yeri olan aşurenin ikramını il geneline yaymış olmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

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