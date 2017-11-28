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28 Kasım 2017 16:37

Ordu Büyükşehir, İstanbul’u 20 defa turladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Altınordu ilçe merkezinde Ordu-İstanbul arasını 20 kez turlayacak kadar yaklaşık 18 bin metrekare baskı beton kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir, İstanbul’u 20 defa turladı

28 Kasım 2017 16:37


2017 yılında Altınordu ilçesinde birçok cadde ve sokakta sıcak asfalt yol çalışmalarını tamamlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplamda 17 bin 756 metre baskı beton kaldırım inşası gerçekleştirdi. Görme engelliler için kabartmalı ve hissedilebilir yüzeylerin yer aldığı kaldırımlarda engelli rampaları da yer alıyor.


2018 yılı için ise 55 bin metrekare baskı beton kaldırım çalışması planlayan Büyükşehirin çalışma sürdüreceği cadde ve sokaklar ise şunlar:


Akyazı Mahallesi Fazıl Sözen Caddesi, Ahmet Cemal Maden Caddesi, Şehit Ali Gaffar Okan Sokak, 817., 803., 791. sokaklar, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Bucak Mahallesi 367 Sokak, Bekir Sıtkı Pamuk Caddesi, Doktor Sadık Ahmet Caddesi, Şarkiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Şirinevler Nihat Şahin Caddesi, Taşbaşı Mahallesi Sıtkı Can Caddesi, Bahçelievler Mahallesi Erol Ataşan Bulvarı, Denizciler Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi, Fatma Alkan Sokak, 291, 280 ve 292. Sokaklar, Karapınar Mahallesi 1159. Sokak, Subaşı Mahallesi 479. Sokak ve Durugöl Mahallesi 1068. Sokak.




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