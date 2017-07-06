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06 Temmuz 2017 10:49

Ordu-Giresun Havalimanı 1,5 milyonu aştı

Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın tek ve dünyanın üçüncü olan ve 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanından yararlanan yolcu sayısı 2 yılda 1,5 milyon yolcuyu aştı.

Ordu-Giresun Havalimanı 1,5 milyonu aştı

06 Temmuz 2017 10:49


İç hatlarda Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya, dış hatlarda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve Suudi Arabistan’a karşılıklı seferlerin düzenlendiği Ordu-Giresun Havalimanından 2017 yılının Ocak-Haziran ayları arasındaki 6 aylık dönemde 490 bin 358 yolcu kullandı.


22 Mayıs-31 Aralık 2015 tarihleri arasında 223 bin 977, 2016 yılında 798 bin 598 ve 2017 yılı 6 aylık dönemde 490 bin 358 yolcunun kullandığı Ordu-Giresun Havalimanındandan bugüne kadar yararlanan yolcu sayısı 1 milyon 512 bin 933 oldu.


Bu arada açıldığı günden bugüne kadar toplamda 10 bin 477 karşılıklı seferin düzenlendiği Ordu-Giresun Havalimanında bu yıl 212 bin kişinin sorgulandığı, hakkında yakalama kararı bulunan 80 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Yine havalimanı çevresinde trafik kurallarına uymayan 828 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandığı, şu ana kadar kesilen ceza miktarının 424 bin 286 lira olduğu kaydedildi.




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