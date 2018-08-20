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20 Ağustos 2018 16:31

Ordu-Giresun Havalimanı yoğun

Ordu-Giresun Havalimanında Temmuz ayında 110 bin 391 yolcuya hizmet verildi.

Ordu-Giresun Havalimanı yoğun

20 Ağustos 2018 16:31


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Temmuz Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Temmuz ayında Ordu-Giresun Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 105 bin 102, dış hat yolcu trafiği 5 bin 289, toplamda ise yüzde 4 artışla 110 bin 391 oldu.


2018 Yılı Temmuz ayında Ordu-Giresun Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 732 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 30 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 3 artışla 762’ye ulaştı.


2018 Yılı Temmuz ayında Ordu-Giresun Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 3 ton olarak gerçekleşti.


Buna göre 2018 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 7 ayda Ordu-Giresun Havalimanından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 619 bin 445 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 4 bin 401’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 4 artışla 4 bin 720 tona ulaştı.




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