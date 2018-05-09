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09 Mayıs 2018 15:49

Ordu-Giresun Havalimanında yolcu sayısı yüzde 7 arttı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek denize dolgu yöntemiyle yapılan ve prestij yatırımı olarak bilinen Ordu-Giresun Havalimanında geçen hafta yoğun sisli havalar sonucu oluşan uçuş iptallerine rağmen Nisan ayında uçuş ve yolcu trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi.

Ordu-Giresun Havalimanında yolcu sayısı yüzde 7 arttı

09 Mayıs 2018 15:49


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Nisan ayı Havalimanı istatistiklerine göre, Nisan ayında Ordu-Giresun Havalimanından iç hatlarda 83 bin 286, dış hatlarda 167 olmak üzere toplamda 83 bin 453 yolcu hizmet aldı.


Yine Nisan ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 550 olurken dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere toplam uçak trafiği 552’ye ulaştı. Yine Nisan ayında Ordu-Giresun Havalimanının kargo, posta, bagaj olmak üzere yük trafiği ise toplamda 573 ton olarak gerçekleşti.


İstatistiklere göre, Ocak-Nisan aylarındaki 4 ayda Ordu-Giresun Havalimanından, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 337 bin 837 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 2 bin 417’ye, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 10 artışla 2 bin 475 tona ulaştı.




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