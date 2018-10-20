Ordu Günleri değerlendirme toplantısı

İstanbul'da 4-7 Ekim tarihleri arasında Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından düzenlenen ‘Ordu Günleri'nin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen istişare toplantısı yapıldı.

ORDEF tarafından düzenlenen programda konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, birlikte yönetim anlayışını özümsemek gerektiğini söyledi. Vali Yavuz, “Birlikte yönetimi özümseyebilirsek, bunu bir hayat biçimi haline getirebilirsek, hızla gelişir ve kalkınırız. ‘Ben' demekten çok, ‘biz' diyebilmeyi, ‘birlikte başardık' diyebilmeyi, başarıyı sahiplendiğimiz gibi başarısızlığı da sahiplenebilirsek, doğru bir yol belirlemiş oluruz. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan toplumların en büyük özelliklerinden bir tanesi, herkesin her şeyi çok iyi bilmesidir. Bir ülkede herkes her şeyi çok iyi biliyorsa, bilin ki o ülkede uzmanlık çok kıymetli ve değerli değildir. Bizim, herkesin bilgisine, becerisine, yeteneğine aklına saygı duymamız, uzmanlığını önemsememiz ve istişare kültürünü, birlikte bir konuyu değerlendirme, sonuçlandırma anlayışını geliştirmemiz gerekir” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise konuşmasında, kültür sanat, sosyal işler ve tanıtımların illerin geleceğe hazırlandığı önemli programlar olduğuna dikkat çekti. Tekintaş, “ORDEF 4 günlük Ordu günlerinin ardından yeni programın çalışmasını yürütmesi gerekiyor. Değerlendirme ve eksiklikler gözden geçirilmeli. Bizlere ne düşüyorsa topyekun şekilde daha mükemmeli gerçekleştirmenin adımı atılmalı kalıcı özellikleri ile farklılaştırılmış her yıl değişen bir konsepte olan tanıtım günleri olması gerektiğine inanıyorum. Hedef kitle turizm ise Ordu'yu tanıtmak ise tanıtımları başka illerde yaygınlaşması gerekiyor” diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da yaptığı konuşmada, ”İstanbul'da Ordulu sayısı oldukça fazla. Orduluların gittikleri yere medeniyetlerini götürmeleri lazım. Ordu'nun medeniyetinin İstanbul'da yaşaması lazım. Sivil toplum örgütlerimiz İstanbul'da bu gayretlerini, bu hedeflerini yürütmektedir. ORDEF de Orduluları senede bir kez bir araya getirerek, İstanbul'da Orduluların birlik ve beraberliğini gösteren Ordu Günü faaliyeti yapmaktadır. Örf ve adetlerin devam etmesi önemlidir. Toplumu ayakta tutan örf ve adetlerdir. Bunları devam ettirmek lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonrada bu birlikteliği ortaya koymak önemlidir. Rabb'im Ordu'ya hizmet etmeyi nasip etti. Ordu'nun sorunlarının hepsini biliyoruz. Bu sorunların çözümü noktasında da gayret gösterdiğimizi bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

ORDEF Genel Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Ordu Günleri'ne yoğun bir katılım olduğunu belirterek emeği geçen ve destek veren her kişi ve kuruma teşekkür etti.

Programa Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, OTSO Meclis Başkanı Levent Yıldırım, ilçe belediye başkanları ile dernek yöneticileri de katıldı.