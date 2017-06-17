Ordu iftarda buluştu

ve en küçük büyükşehiri olmasına rağmen, yaptığı hamle ve yatırımlarla Türkiye’de ses getiren bir il olduğunu söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Valiliğinin Altınordu ilçesinde birlikte düzenlediği iftar programında 8 bini aşkın Ordulu, aynı sofrada iftar yapmanın manevi hazzını yaşadı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen iftar programı öncesi bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sofralarının birlik ve beraberliğin bir sembolü olduğuna dikkat çekti. Enver Yılmaz, “Burada bulunan 8 binin üzerindeki her bir hemşehrimizin evinde orucunu açacak yemeği var. Önemli olan Karadeniz’in en güzel illerinden Ordumuzda birlik ve beraberlik içerisinde afiyetle orucumuzu açabilmektir. Çok şükür hiçbir güvenlik ve asayiş sorunu olmayan ilimiz, güzel bir meydanda tarihi günlerinden birine tanıklık ediyor” dedi.

“Altınordu’da işin asıl bölümünü bitirdik”

Ordu’nun Türkiye’nin 30. ve en küçük büyükşehiri olmasına rağmen, yaptığı hamle ve yatırımlarla Türkiye’de ses getiren bir il olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “19 ilçemizle birlikte özellikle altyapıda yaptığımız hizmetlerle çok ses getiren bir il olduk. Birçok ilçemizde altyapı sorununu bitirdik. Altınordu ve Fatsa’da altyapının çözümü için güçlü bir iradenin oluşması gerekiyordu. O iradeyi de biz ortaya koyduk. Altınordu ilçemizin altyapısı, suyu ve kanalizasyonu, nüfusu 18 bin olarak hesap edilip yapılmış ancak şimdiki nüfus 210 bin. Yerelde de en fazla göç alan ilçelerimizin başında gelmesinden dolayı altyapısına ciddi bir müdahale etmemiz gerekiyordu. 36 milyon TL’lik su yatırımı yaptığımız ilçemizde 101 km’lik altyapı çalışmasıyla da su ve kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz. Altınordu’da yapmış olduğumuz çalışma, yapacağımız çalışmanın %65’i kadar olup, işin asıl bölümünü bitirdik. Ana arterler dediğimiz Hükümet Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve trafiğe kapattığımız Süleyman Felek Caddesi’nin bağlantıları dâhil olmak üzere muhtemelen 1 ay daha sıkıntı çekeceğiz. Elektriği, doğal gazı, kanalizasyonu, içme suyu ve yağmur suyu hattını yerin altına aldıktan sonra asfalt işine geçiyoruz. Asfalt dökmek işin en basit kısmı” diye konuştu.

“Bir yılda 110 km sıcak asfalt dökeceğiz”

Başkan Enver Yılmaz, “Ordu ilimize büyükşehir olmadan önce 10 yılda 20 km sıcak asfalt dökülmüş. Biz ise 170 km asfalt yol yaptık. 2017 yılının sonuna kadar 110 km sıcak asfalt dökeceğiz. Sadece yola 88 milyon TL yatırım yapıyoruz. Yılsonu itibarıyla suyun, elektrik ve doğal gazın yerin altına alınması, yağmur suyu hatlarının yapılması taahhüdümüzü de yüzde 95 seviyesinde tutmuş olacağız. Kimsenin endişesi olmasın” şeklinde konuştu.

“3 yılda yatırımlar için ayırdığımız ödenek tam 522 milyon TL”

Ordu’nun hem kabuğunu kıracak hem de çevre illere örnek gösterilecek bir il hâline geleceğini söyleyen Başkan Yılmaz, “32 yıldır çöpü denize döken bir il olmaktan kurtulurken, Melet Park Projemizde çalışmalara başladık. Sadece Altınordu’da değil 19 ilçemizin 17’sinde çöp sorununu çözdük, 2017 yılı sonu itibarıyla diğer ilçelerimizde de bu sorunu bitirmiş olacağız. 3 yıllık süreçte Altınordu ilçemize yatırımlar için ayırdığımız ödenek tam 522 milyon TL olup bu bütçe Altınordumuzun gelişimi için harcandı. Büyükşehir olma süreciyle birlikte ilimize yılda 300 bin turist gelirken, şimdi bu rakam 700 bine çıktı. İnşallah bu yılki hedefimiz 1 milyon turist. Kazanacak olan büyükşehir Ordu’dur” dedi.

“Yatırımlarımız artarak devam edecek”

İlçede yapımı devam eden üst yapı yatırımlarına da değinen Başkan Enver Yılmaz şunları söyledi: “Atatürk Bulvarı’nda 1. etap cephe iyileştirme çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi 2. etap projemizi Rus Pazarı ve Kumbaşı arasında uyguluyoruz. Atatürk Bulvarı Yürüyen Merdiven ve Engelli Asansörümüzü hizmete sunduk. Karşıyaka Tenis Kortu ve Sosyal Tesisleri tamamladık. Şimdi aynı bölgeye amatör spor sahaları yapıyoruz. 75 milyon TL maliyetinde ve bin 500 kişiye iş istihdamı sağlayacak Ordu Park AVM, 18 ay sonra hizmete girecek. Altınordu ilçemizde koşu, yürüyüş, bisiklet yolları ve çevre düzenlemesiyle sahilimizin güzelliğine güzellik katıyoruz. Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Dış Cephe Giydirme Projemiz başladı. Seyir terası, macera park, bungalov evler ve merdiven projemiz ile turizmin kalbi Boztepe’de atacak. Köprübaşı Meydan Projemiz ise kentimize farklı bir vizyon kazandıracak. 3 yılda Altınordu ilçemizde irili ufaklı birçok projeye imza attık. İnşallah bundan sonra da yatırımlarımız artarak devam edecek.”

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen iftar programına Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.