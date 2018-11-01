Ordu, İranlı seyahat acentelerine tanıtılacak

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ‘info' projesi ile Ordu'nun turizm potansiyeli İranlı seyahat ve tur operatörlerine tanıtılacak.

İranlı seyahat acenteleri ve tur operatörlerine yönelik info programıyla ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, 4-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen program çerçevesinde daha fazla İranlı turistleri Ordu'ye getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Toparlak, “Yakın sınır komşumuz İran ve halkına yönelik yaptığımız çalışmaları bir üst seviyeye çıkararak, bölgemizde daha fazla İranlı misafir ağırlamak için 04-05 Kasım 2018 tarihleri arasında 2 günlük info programı düzenlendi. Ordu Valimiz Seddar Yavuz'un himayelerinde düzenlenen info programı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenmektedir” dedi.

İnfo programının, İran'ın Fars bölgesindeki şehirlerde faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve tur operatörlerine yönelik olduğunu ifade eden Uğur Toparlak, “İran'ın Fars bölgesindeki şehirlerine ilimizin tanıtımını yapmak amacıyla, İsfahan, Şiraz, Meşhed, Tahran ve Karaj şehirlerinden karayolu ile bölgemize ziyaret edebilecek, misafirlerini ilimize gönderebilecek kapasiteye sahip acenteleri ilimizde ağırlamak, yeni turizm alanları oluşturmak bakımından ilimiz turizmine ivme kazandıracağı inancındayız” ifadelerini kullandı.

Toparlak, Ordu'daki info programına, İranlı 26 acente ve tur operatörü firmasına bağlı 46 kişilik bir satış ekibinin katılacağını da sözlerine ekledi.