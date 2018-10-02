Ordu İstikbal 20 yaşında

Ordu'da günlük olarak yayın yapan İstikbal gazetesi, 20. yaşını kutluyor.

Ordu Valisi Sayın Seddar Yavuz, 20. yayın hayatına giren Ordu İstikbal gazetesini ziyaret ederek, gazete sahibi Temel Aşar'ı ve gazete çalışanlarını kutladı. Gazeteye uzun ve başarılı yayın hayatı dileğinde bulunan Vali Yavuz,

“Basın mensupları bizim mesai arkadaşımızdır. Onlarla birlikte bu şehre hizmet etmenin keyfi bir başka oluyor. Sizlerin 19 yılı geride bırakarak 20.yıla adım attığınız şu günde başta siz olmak üzere tüm çalışan arkadaşlarımızı kutluyor nice sağlıklı senelerde yayınınızın devamını diliyorum” dedi.

Vali Yavuz, ziyaretinin sonunda gazete sahip ve çalışanları ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi.