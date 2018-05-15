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15 Mayıs 2018 08:47

Ordu-Kabadüz karayolu çalışmaları

Ordu-Kabadüz arası karayolunda yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.

Ordu-Kabadüz karayolu çalışmaları

15 Mayıs 2018 08:47


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, devam eden yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ordu-Kabadüz karayolunun tamamlandığında vatandaşların ilçeye daha rahat ulaşım sağlayacağını aktaran Kaya, şunları kaydetti:


“Karayolu çalışmalarında Melet Irmağı yatağında viyadük ve tünel yapımına ağırlık veriliyor. Sürdürülen çalışmalar neticesinde viyadüğün yapımı tamamlandı. Tünelin ise açma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımızın ilçemize ulaşımı önemli derecede rahatlayacak. İlçemizin çehresi değişecek.”




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