Ordu-Kabadüz karayolu çalışmaları

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, devam eden yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ordu-Kabadüz karayolunun tamamlandığında vatandaşların ilçeye daha rahat ulaşım sağlayacağını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

“Karayolu çalışmalarında Melet Irmağı yatağında viyadük ve tünel yapımına ağırlık veriliyor. Sürdürülen çalışmalar neticesinde viyadüğün yapımı tamamlandı. Tünelin ise açma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımızın ilçemize ulaşımı önemli derecede rahatlayacak. İlçemizin çehresi değişecek.”