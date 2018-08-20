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20 Ağustos 2018 13:27

Ordu kan bağışında Türkiye sıralamasının üstünde

Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanı İlhan Sağesen, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, Ordu’nun kan bağışında Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.

Ordu kan bağışında Türkiye sıralamasının üstünde

20 Ağustos 2018 13:27


Sürekli kan vermeyi alışkanlık haline getirip, Japonya ve Almanya gibi, Türkiye’nin de kendi kan ihtiyacını yüzde yüz karşılaması gerektiğini aktaran Sağesen, bu kapsamda ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Kızılay olarak, Türkiye’nin kan ihtiyacının yüzde 85’ini gördüklerini aktaran Sağesen, “Ancak bunun yüzde yüz olması için çabalıyoruz. Her gün çıtayı biraz yükseliyoruz, ekiplerimiz ve doktor arkadaşlarımız can siper hane çalışıyorlar. Kızılay zaten bir gönüllülük işidir. Bu kurumda bulunan insanların maddiyatı ikinci plana atması lazımdır. Kan verenlere de gönüllü kan bağışçısı diyoruz” dedi.



Yaz aylarında kan verme oranı yüzde 15 düşüyor


Yaz aylarının gelmesiyle yaklaşık yüzde 15’lik bir düşüş yaşandığını aktaran Sağesen, “İnsanlar bu aylarda çalışmalara gidiyor, üniversite okuyan öğrenciler de memleketlerine gittikleri için böyle bir durumla karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.



Ordu, kan vermede Türkiye sıralamasının üstünde


Ordu’nun, kan verme sıralamasında Türkiye sıralamasının üstünde olduğuna değinen Sağesen, açıklamasını şöyle tamamladı:


“Ordu halkına da bu duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum. Hem Allah adına hem ve insanlık adına çok güzel bir icraat gösteriyorlar. Allah’ın yarattığına, yine Allah’ın yarattığı diğer bir kul karşılık beklemeden yardım ediyor. Kan veren insanlar zamanla daha da mutlu olurlar ve kendilerini zamanla daha huzurlu hissederler” diyerek kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlattı.




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