Ordu kırsalında ahırlar değişiyor

Eski köy tipi geleneksel ahır anlayışının yavaş yavaş terk edildiği Ordu'da yeni ahır sistemini tercih eden çiftçi sayısı giderek artıyor.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, yeni hayvan barınaklarının inşa edilmesi için son 3 yılda önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Yılmaz, “Yeni hayvan barınaklarının inşası konusunda 2014-2018 yıllarında bugüne kadar toplam 62 ahırın yapımı tamamlandı. Halen 18 ahırın inşaatı devam ediyor. Ahır sistemini yenilemek isteyen çiftçilere DOKAP tarafından yüzde 50 hibeli ahır yapımı için destek veriliyor” dedi.

Yılmaz, 2014 yılından bu yana yeni ahır yaptıran çiftçilere yaklaşık 5 milyon lira hibe destek ödemesi yapıldığını sözlerine ekledi.