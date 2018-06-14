Ordu milletvekili adayı Yediyıldız, seçim çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Ordu milletvekili adayı Şenel Yediyıldız, ilk olarak arife günü dolayısıyla Ordu Valiliği tarafından Ordu Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen programa katıldı. Yediyıldız burada, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile birlikte vatan için canını feda eden kahramanların kabirlerine karanfil bıraktı, şehit aileleriyle de görüşerek şehitler için dua etti.

Şehitlik programının ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz ve beraberindekiler ile birlikte Perşembe ilçesine bağlı Çamarası Mahallesi’ne giden Yediyıldız, geleneksel olarak düzenlenen arife günü etkinliğine katıldı. Yediyıldız, Ordu Valiliğinin desteğiyle burada yapılan mahalle odasının açılışına da hediyeler dağıttı.

Seçim çalışmaları kapsamında ise Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’ne giden milletvekili adayı Yediyıldız, kalabalık bir ekip tarafından karşılandı. Burada mahalle sakinlerine konuşma yapan Yediyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine Ordu’nun sorumluluklarını yükleyerek gönderdiğini belirtti. Bu sorumlulukla çıktığı yolda tek gayesinin hizmet olduğunu aktaran Yediyıldız, "Buraya milletvekili olmak için gelmedim. Sizin mesuliyetinizi, sizin sorumluluğunuz ve sizin işlerin yükünü yüklenmek için buraya geldim. Yüküm çok ağır, biliyorum. Ama sizlerin desteği ve gayreti ile bu yükü hafifleteceğiz" şeklinde konuştu.

Milletvekili adayı Yediyıldız, 24 Haziran seçiminin önemini de vurgulayarak, AK Parti’nin 16 yıldır Türkiye’ye kazandırdıklarından bahsetti. Birlik ve beraberlik çerçevesinde istikrarın sürmesiyle Türkiye’nin çok daha fazla gelişeceğini aktaran Yediyıldız, Çiftlik Mahalle’sine güvendiğini söyledi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 18 Haziran tarihinde Ordu’ya geleceğini de hatırlatan Yediyıldız, herkesi mitingin yapılacağı alana davet etti.