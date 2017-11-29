Ordu nefes alacak

Yılmaz, ”Stadın yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan alanda kesinlikle bir yapı olmayacak. Çocuklarımızın koşup oynayacağı, şehrin nefes alacağı bir yeşil alanı ilimize kazandıracağız” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi şehrin tam ortasında yer alan 19 Eylül Stadının bulunduğu bölgeyi yeşil alana açıyor. Başkan Yılmaz, Durugöl’de inşası devam eden 22 bin seyirci kapasiteli yeni Ordu Stadının Haziran ayında tamamlanmasıyla birlikte, mevcut 19 Eylül Stadının yıkım işleminin gerçekleşeceğini söyledi.

Tribünler ve etrafındaki yapılar yıkılıp, çim saha korunacak

66 dönümlük alan üzerine kurulu stadın sadece tribünlerinin ve etrafındaki yapıların yıkılacağını belirten Başkan Yılmaz, “Türkiye’de tamamı devlet tarafından yapılan tek stat, Durugöl’de inşası devam eden Yeni Ordu Stadı. Yine devletimize ait olan 19 Eylül Stadının bulunduğu alanı ise devraldık. Yeni Ordu Stadının inşası 2018 yılı Haziran ayında tamamlanacak. Yeni stadın hizmete girmesiyle birlikte yine Haziran ayında 19 Eylül Stadının yıkımını gerçekleştireceğiz. Mevcut 19 Eylül Stadı çevresiyle birlikte 66 dönümlük bir alanda kurulu. Stadın içerisindeki yeşil alan ve yürüyüş yolu aynen kalmak şartıyla sadece tribünleri ve etrafındaki yapıları yıkacağız” diye konuştu.

Tarihi millet düzü yaşatılacak

“Stadın yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan alanda kesinlikle bir yapı olmayacak” diyen Başkan Yılmaz, "Çocuklarımızın koşup oynayacağı, şehrin nefes alacağı bir yeşil alanı ilimize kazandıracağız. 19 Eylül Stadının Cumhuriyet Meydanı tarafına tarihi Millet Düzünü canlandıracak, küçük bir saha yapmayı düşünüyoruz. Gezi alanı, yürüyüş alanı, oturma grupları dışında hiçbir yapı olmayacak. Mevcut stadın yeşil alanı ve koşu yolu sabit kalmak şartıyla, Boztepe’den bakıldığında muhteşem bir yeşil alanı ilimize kazandırıyoruz. Bu büyük projelerin gerçekleşmesinde bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Başbakanımıza ve Hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.