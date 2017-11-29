Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 15:04

Ordu nefes alacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 66 dönümlük bir alanda kurulu olan 19 Eylül Stadını Haziran ayında yıkacaklarını söyledi.

Ordu nefes alacak

29 Kasım 2017 15:04

Yılmaz, ”Stadın yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan alanda kesinlikle bir yapı olmayacak. Çocuklarımızın koşup oynayacağı, şehrin nefes alacağı bir yeşil alanı ilimize kazandıracağız” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi şehrin tam ortasında yer alan 19 Eylül Stadının bulunduğu bölgeyi yeşil alana açıyor. Başkan Yılmaz, Durugöl’de inşası devam eden 22 bin seyirci kapasiteli yeni Ordu Stadının Haziran ayında tamamlanmasıyla birlikte, mevcut 19 Eylül Stadının yıkım işleminin gerçekleşeceğini söyledi.



Tribünler ve etrafındaki yapılar yıkılıp, çim saha korunacak


66 dönümlük alan üzerine kurulu stadın sadece tribünlerinin ve etrafındaki yapıların yıkılacağını belirten Başkan Yılmaz, “Türkiye’de tamamı devlet tarafından yapılan tek stat, Durugöl’de inşası devam eden Yeni Ordu Stadı. Yine devletimize ait olan 19 Eylül Stadının bulunduğu alanı ise devraldık. Yeni Ordu Stadının inşası 2018 yılı Haziran ayında tamamlanacak. Yeni stadın hizmete girmesiyle birlikte yine Haziran ayında 19 Eylül Stadının yıkımını gerçekleştireceğiz. Mevcut 19 Eylül Stadı çevresiyle birlikte 66 dönümlük bir alanda kurulu. Stadın içerisindeki yeşil alan ve yürüyüş yolu aynen kalmak şartıyla sadece tribünleri ve etrafındaki yapıları yıkacağız” diye konuştu.



Tarihi millet düzü yaşatılacak


“Stadın yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan alanda kesinlikle bir yapı olmayacak” diyen Başkan Yılmaz, "Çocuklarımızın koşup oynayacağı, şehrin nefes alacağı bir yeşil alanı ilimize kazandıracağız. 19 Eylül Stadının Cumhuriyet Meydanı tarafına tarihi Millet Düzünü canlandıracak, küçük bir saha yapmayı düşünüyoruz. Gezi alanı, yürüyüş alanı, oturma grupları dışında hiçbir yapı olmayacak. Mevcut stadın yeşil alanı ve koşu yolu sabit kalmak şartıyla, Boztepe’den bakıldığında muhteşem bir yeşil alanı ilimize kazandırıyoruz. Bu büyük projelerin gerçekleşmesinde bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Başbakanımıza ve Hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç