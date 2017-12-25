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25 Aralık 2017 18:33

Ordu Sağlık Müdürü görevine başladı

Ordu Sağlık Müdürlüğüne atanan Doç.

Ordu Sağlık Müdürü görevine başladı

25 Aralık 2017 18:33

Dr. Halit Çınarka, görevine başladı.


Ordu Sağlık Müdürü Doç. Dr. Halit Çınarka, göreve başlamasının ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı ziyaret etti. Samimi bir sohbet ortamında geçen ziyarette Ordu Sağlık Müdürü Doç. Dr. Halit Çınarka, Ordu’da sağlık camiasının problemlerini çözebilmek için gerekli tüm çalışmayı yapacaklarını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Çınarka’ya başarılar dileğinde bulundu.



Doç. Dr.Halit Çınarka kimdir?


1973 Kastamonu-Daday doğumlu olan Doç. Dr. Halit Çınarka, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 1996 yılında ilk görev yeri olan Aksaray ili merkez Akçakent Köyü Sağlık Ocağına atandı. 2.5 ay burada çalıştıktan sonra 1996 Eylül TUS sınavında kazandığı Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisasına başladı. Çınarka, İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Göğüs Hasatlıkları Uzmanı’ unvanını aldı. 2001 yılında Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak atandı. 2 yıl bu hastanede çalıştıktan sonra 2 yıl da Trabzon SSK Bölge Hastanesinde yine aynı unvanla çalıştı.


2005 yılı Haziran ayında Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesine başhekim olarak atanan Çınarka, 2009 yılı Temmuz ayında Trabzon İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirildi. 14 ay bu görevde çalıştıktan sonra 2010 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev aldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde başhekim yardımcılığı ve hastane yöneticiliği gibi idari kadrolarda 2 yıl kadar çalıştıktan sonra, 2015 yılı Ocak ayında Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri oldu. Bu görevine 3 yıl kadar devam etti. Mart 2017’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama Araştırma Merkezine doçent olarak atandı. 20 Aralık 2017 itibari ile de Ordu İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirildi.




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