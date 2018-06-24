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24 Haziran 2018 13:06

Ordu sandık başında

Ordu’da, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için seçmenler sandık başına gitti.

Ordu sandık başında

24 Haziran 2018 13:06


Ordu’da seçmenler, saat 08.00’den itibaren sandık başına giderek tercihlerini yapmaya başladı. Seçmenlere, görevliler tarafından oy kullanımı işlemi ile ilgili kısa bilgiler verilirken, oy pusulası, zarf ve mühür ile kapalı kabin arkasına geçen vatandaşlar da oylarını kullandı. Polis ve jandarma ekipleri de oy kullanılan bölgele geniş kaplı güvenlik önlemi aldı.


Sabah saatlerinde oylarını kullanmak için gelen vatandaşlar ise ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, oy kullanmakta kararsız olan vatandaşları ise vatandaşlık görevini yapmaya çağırdı.


Öte yandan Ordu’da, 557 bin 984 seçmen, 2 bin 103 sandıkta saat 17.00’ye kadar oy kullanabilecek.




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