Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 13:59

Ordu şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken, memleketi Ordu’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

18 Haziran 2017 13:59


Şehit Uzman Çavuş Onu Tiken için Ordu’nun Çatalpınar ilçe meydanında düzenlenen cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri ve 10 bine yakın vatandaş katıldı. Şehit Tiken’in naaşı, alana tekbir sesleri arasında getirildi. Şehit babası Alaattin Tiken, en acı ’Babalar Günü’nü yaşadı. Oğlunun tabutunu öpüp koklayan acılı babanın metanetli duruşu dikkat çekti. Oğlunun cenaze namazını kılan ve dualar eden Alaattin Tiken’e Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere diğer protokol üyeleri taziyelerini iletti.


Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ün kıldırdığı cenaze namazında binlerce insan saf tuttu. Cenaze namazının ardından şehit Onur Tiken, dua ve tekbirlerle Ortaköy Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
20
°
C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:49
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!