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27 Şubat 2018 14:58

Ordu Şehir Hastanesi YPK onayından geçti

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Botanik Park alanına inşa edilmesine karar verilen Ordu Şehir Hastanesi için Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının çıktığı açıklandı.

Ordu Şehir Hastanesi YPK onayından geçti

27 Şubat 2018 14:58


AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, hastane projesinin Kalkınma Bakanlığı Yüksek Planlama Kurulu onayından geçtiğini belirtti. Gündoğdu “Ordu’ya sağlık hizmetleri noktasında çağ atlatacak olan şehir hastanesinde, bundan sonra ihale sürecine geçilecek. Ordu’da hizmet veren üç hastanenin hizmet alanı toplam 50 bin metrekare. Yapılacak hastanesinin sadece kapalı alanı 274 bin metrekare olacak. Yani diğer hastanelerimizin toplamının 5 katından daha fazla bir alanda vatandaşlara hizmet verecek. 900 yataklı olarak inşa edilecek ve ihtiyaç durumunda bin 200 yatak kapasiteye çıkarılabilecek. 700 milyon liraya mal olması beklenen Şehir Hastanesinde hasta odaları beş yıldızlı otel konforunda olacak ve son teknoloji teçhizat ile donatılacak” dedi.


Gündoğdu, hastanenin ihale tarihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Mart’taki Ordu ziyareti sırasında açıklanacağını sözlerine ekledi.




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