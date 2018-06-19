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19 Haziran 2018 15:27

Ordu Şehir Hastanesinin ihale hazırlıkları başladı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ordu Şehir Hastanesinin ihale hazırlıklarının başladığını söyledi.

Ordu Şehir Hastanesinin ihale hazırlıkları başladı

19 Haziran 2018 15:27


Bakan Demircan, yaptığı açıklamada Karadeniz Bölgesi’nde 4 tane Şehir Hastanesi olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Demircan, “Karadeniz’de, Samsun’da, Ordu’da, Trabzon’da bir de Rize’de olmak üzere 4 tane şehir hastanemiz var. Ordumuzdaki şehir hastanemizin yüksek planlama aşaması tamamlandı. Arsa temin edildi, şimdi ihale hazırlıkları devam ediyor. İhaleler tamamlandıktan sonra yapım ihalesiyle birlikte hastanemizde inşaat başlayacak. İnşallah bu sene sonunda hastanemizin temeli atılır. Bu hastanelerin finans sorunu olmadığı için de süresi içerisinde bitirilme imkanı oluyor. Bu süre de genelde 2 ilâ 2,5 yıl oluyor. Buradan bakarsak, 2020 yılı sonunda veya 2021 yılının başlarında inşallah hastanemize kavuşuruz. Hastanemiz 900 yataklı olacak ve son teknolojiyle donatılacak. Ordu’muza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.




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