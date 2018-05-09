Ordu Şehir Hastanesinin temeli gün sayıyor

Gündoğdu yaptığı açıklamada, Ordu Şehir Hastanesi için ön yeterlilik ihalesinin 8 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirildiğini aktardı. Gündoğdu, “Bu önemli eseri Ordumuza kazandırmak için başından itibaren süreci büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Şehir hastanesi için gerçekleştirilen ön yeterlilik ihalesine, aralarında Türkiye’nin en büyük firmalarının da bulunduğu 11 şirket katıldı. İlgili kurullar tarafından, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeler sonucunda ön yeterlilik ihalesine katılan şirketler arasından, Ordu Şehir Hastanesi ihalesine girecek olanlar belirlenecek. En kısa sürede ilk kazma vurularak Ordu Şehir Hastanemizin yapımı tamamlanacak” dedi.

Gündoğdu, Eskipazar mevkisinde 274 bin metrekare alana, 900 yataklı olarak inşa edilecek hastanenin ihtiyaç halinde bin 200 yatak kapasitesine çıkarılabileceğini de belirterek, “Şehir hastanesi en son sistem teçhizat ile donatılacak ve beş yıldızlı otel standartlarında hizmet verecek” diye konuştu.