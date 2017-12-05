Ordu sporcu fabrikası olacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Karşıyaka Mahallesi’nde hizmete sunulan amatör futbol sahaları ve tenis kortlarının ardından Sporcu Fabrikası ve Gençlik Merkezi ihalesinin de Ocak ayında gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcuların daha rahat ve modern tesislerde spor yapmalarına imkân sağlamak için Ordu’ya Sporcu Fabrikası ve Gençlik Merkezi kuruyor. Çok Amaçlı Spor Salonu olarak da adlandırılan Sporcu Fabrikalarında takım sporları ve bireysel tüm spor faaliyetleri aynı anda gerçekleştirilebiliyor. Güreşten Jimnastiğe, basketboldan voleybola kadar tüm spor branşlarına uygun salonları bünyesinde barındıran tesislerde yüzlerce sporcu aynı anda spor yapabiliyor.

Ankara temasları sonuç verdi

Ankara’da, Ordu’daki spor yatırımlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle bir dizi görüşmelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde hizmete girecek olan Sporcu Fabrikası ve Gençlik Merkezinin Ocak ayında ihaleye çıkacağını müjdeledi. Sporcu fabrikası ve Gençlik Merkezinin bir yıllık sürede hizmete gireceğini belirten Başkan Yılmaz, “Karşıyaka Mahallemizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle amatör futbol sahalarını, belediyemizce de tenis kortlarını hizmete sunmuştuk. Şimdi ise yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Sporcu Fabrikası ve Gençlik Merkezini Ordumuzun hizmetine sunacağız” dedi.

Tesislerle birlikte Karşıyaka Mahallesi’nin tam bir spor merkezine dönüşeceğini belirten Başkan Yılmaz, “Burası çocuklarımız ve gençlerimizin zamanını geçirebileceği bir alan ve adeta bir sporcu fabrikası olacak. Zeminle birlikte toplam üç kattan oluşacak Gençlik Merkezinde, Giriş Holü, 6 adet derslik, İnternet Odası, Bilgisayar İşliği, Kütüphane, Kafeterya, İdari Birim, Çok Amaçlı Salon ve soyunma odaları yer alacak. Yine zeminle birlikte 4 kattan oluşacak Sporcu Fabrikası’nda ise, giriş holü, 1 adet antrenman salonu, 5 adet salon, büyük salon, 7 adet bay soyunma odası, 7 adet bayan soyunma odası, 5 adet, antrenör odası, bay-bayan WC engelli WC, teknik hacim ve idari birimden oluşacak. Bu büyük projelerin ilimize kazandırılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.