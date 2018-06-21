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21 Haziran 2018 12:10

Ordu Stadı Eylül’de açılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçen yılın Mayıs ayında temeli atılan 20 bin kişilik yeni Ordu Stadı’nın yüzde 80’inin tamamlandığını ve Eylül ayında maç oynanır hale geleceğini söyledi.

Ordu Stadı Eylül’de açılıyor

21 Haziran 2018 12:10


Stadı yapan firmanın gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, stadın yaklaşık 54 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini aktardı. Başkan Enver Yılmaz, “Stadyumumuzun inşasında yüzde 80 seviyesine gelindi. Yeni stadımız Eylül ayı itibarıyla futbol oynanabilecek bir seviyeye gelmiş olacak. Ağustos ayında çimi ekilecek stadın Eylül’de ise sezona yetiştirileceğini öngörüyoruz. Resmi teslim tarihi 2019 yılının Mart ayı olmasına rağmen şu an 7-8 ay önce teslim edilmesi planlanıyor. Sadece futbola yönelik değil, bütün salon sporları, sosyal aktiviteleri ve içerisindeki oteliyle birlikte tam bir spor kompleksi olacak bu eser Cumhurbaşkanımızın Ordumuza hediyesidir. 150 milyon TL’yi bulacak devasa bir yatırımı ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a bu vesileyle teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Stadın teknik özellikleri


Doğal çim sahası 105x68 metre ebatlarında sulu sistem ve alttan ısıtmalı olacak statta, 4 sporcu soyunma odası, soyunma odalarından da ulaşılabilen her soyunma odası için ayrı ortalama 150 metrekarelik ısınma salonları, bay-bayan hakemler için ayrı soyunma odaları, sporcu revir ve doping kontrol odaları, ev sahibi ve misafir sporcular için ayrı mescit ve abdesthanelerin yanı sıra 100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak.




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