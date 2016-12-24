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24 Aralık 2016 15:53

Ordu tek yumruk

Ordu tek yumruk

24 Aralık 2016 15:53

Ordu’da Kent Konseyi öncülüğünde binlerce kişi Demokrasi Meydanı’nda ‘Teröre Lanet Mitingi’nde bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı verdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen teröre lanet mitingine siyasilerden Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ergün Taşçı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, ilçe Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş katıldı. Mitinge CHP, Saadet Partisi, BBP, sol ve sosyalist partiler destek vermedi.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mitingde ilk konuşmayı yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, Türk milletinin bu toprakları asla emperyalist güçlere teslim etmeyeceğini söyledi. Enginyurt, “Bu topraklar bize binlerce yıldır emanet kaldı. Bu vatanı, bu emaneti terör örgütlerine teslim etmeyiz. Bu vatanda binlerce yıldır bir arada yaşayan, bir arada oturan insanları bölemezsiniz, bir iki bombayla korkutamazsınız, yok edemezsiniz” dedi.

Siyasilerden birlik beraberlik örneği
MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz da, mitinge katılmayan diğer siyasi partilere eleştiri getirdi. Bu mitingin siyasi parti mitingi olmadığını vurgulayan Köksal Yılmaz, “Belki buradan birileri Adalet ve Kalkınma Partisine destek veriyor diyebilirler. İstersek buraya gelmeyebilirdik. Ama baktım sağıma soluma hiçbir yerde seçim sandığı yok. Biz Mehmetçik için buradayız, polisimiz için buradayız,, ezan susmasın, Türk bayrağı inmesin diye buradayız. Siz neredesiniz?” diye konuştu.
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk de teröre karşı tek ses olarak bu meydanlarda olduklarını belirterek, “Buraya siyaset yapmak amacıyla gelmedik. Meydanda hiçbir siyasi parti bayrağı yok. Meydanda gönlü,, ruhu birlik ruhuyla, vatan aşkıyla yanan Ordulu hemşehrilerimiz var. O Ordulu hemşehrilerimiz ki 15 Temmuz’da mevzu vatan ve milletse, bayraksa, dili, dini, ırkı, rengi, siyasi görüşü ne olursa olsun bir arada olabileceğini birlikte olabileceğini gösterdi” şeklinde konuştu.

Yılmaz: “Suriye’de ne işimiz var diyenler vatan hainidir”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da şunları söyledi: “Musul, El-Bab, Kobani, Cerablus, İdlib, Halep bizim şehirlerimizdi. Ne zaman bizim değildi, emperyalistlerin yaptığı o masa başı haritayla birlikte. 280 bin şehidimiz var Çanakkale’de. 6 bin 400 şehit ile en fazla şehidimiz olan il Şam, 5 bin şehidimiz olduğu ikinci ilimiz Halep. 4 bin şehidimiz olan üçüncü ilimiz ise Bursa. Şimdi Musul’da Halep’te ne işiniz var diyenlere söylemek lazım ki; buralar bizim arkadaş. Finlandiya’nın 350 bin nüfusu var ama bin askerle Türkiye aleyhine çarpışıyor. Kanada, Danimarka çarpışıyor. O devletlere bir şey söylemeyenler, ABD’nin burada ne işi var diyemeyenler, Türkiye’nin Suriye’de Halep’te ne işi var diyenlere ben tek kelimeyle şunu söyleyebilirim. Bu sorgulamaları yapanlar vatan hainidir. Onların başka ülkelerden hiç farkı yoktur.”
Mitingde sırasıyla AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından meydanda toplanan binlerce kişi teröre lanet sloganları atarak tepkilerini dile getirdiler.



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