Ordu Ticaret Borsasından hükümete tam destek

“Gün, birlik olup, ayrılığı gayrılığı bir yana bırakıp, her türden hesabı öteleyip vatan için aynı dili kullanma günüdür” diyen Kahraman, yeni ekonomik modeli desteklediklerini, yerli ve milli üretim, yönetim, tüketim ve yaşam anlayışına inanarak tam destek verdiklerini söyledi.

Kahraman, “Taşın altına elimizi koyma telkininde bulunup da olup bitenleri kenardan izleme lüksümüz yoktur. Milletçe gireceğiz o taşın altına. Dün tanklarıyla geldiler. Biz, iş dünyası olarak yine dik durduk. Devletimizin yanındayız dedik. Üretmeye, yatırım yapmaya, ihraç etmeye ve istihdam sağlamaya devam ettik. Hatta daha gayretli olarak devam ettik. Yatırımı, istihdamı, ihracatı artırmak için seferberlikler ilan ettik. Bugün ekonomik enstrümanlarla saldırıyorlar ve biz yine yatırım yapacağız, yine istihdam sağlayacak yine ihracatta rekorlar kıracağız” diye konuştu.

Kahraman, ABD mallarına boykot çağırışa da sınırsız destek verdiklerini kaydederek, “ABD’nin küstahlıklarına karşı hükümetimiz tarafından ‘ABD mallarına yönelik ambargo’ olarak algılanması gereken uygulamalara tam destek veriyoruz. Biz, Amerikan mallarını kullanmayacağız. Kullandırmayacağız. Hem Amerikan mallarını hem de bu topraklar için hayırlı rüya görmeyenlerin mallarını kullanmayacağız. Topyekûn bir boykot seferberliği içinde olmaya hazırız, varız. Kendi markalarımızı ortaya çıkaracak, kullanacak, satacak ve büyüyeceğiz. Diz çökmedik, çökmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.