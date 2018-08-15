Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 15:53

Ordu Ticaret Borsasından hükümete tam destek

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Türkiye’nin ABD Emperyalizmi tarafından ekonomik kıskaca alınarak çökertilmek istendiğine dikkat çekerek, ABD’ye karşı yeni ekonomi modeline destek verdiklerini açıkladı.

Ordu Ticaret Borsasından hükümete tam destek

15 Ağustos 2018 15:53


“Gün, birlik olup, ayrılığı gayrılığı bir yana bırakıp, her türden hesabı öteleyip vatan için aynı dili kullanma günüdür” diyen Kahraman, yeni ekonomik modeli desteklediklerini, yerli ve milli üretim, yönetim, tüketim ve yaşam anlayışına inanarak tam destek verdiklerini söyledi.


Kahraman, “Taşın altına elimizi koyma telkininde bulunup da olup bitenleri kenardan izleme lüksümüz yoktur. Milletçe gireceğiz o taşın altına. Dün tanklarıyla geldiler. Biz, iş dünyası olarak yine dik durduk. Devletimizin yanındayız dedik. Üretmeye, yatırım yapmaya, ihraç etmeye ve istihdam sağlamaya devam ettik. Hatta daha gayretli olarak devam ettik. Yatırımı, istihdamı, ihracatı artırmak için seferberlikler ilan ettik. Bugün ekonomik enstrümanlarla saldırıyorlar ve biz yine yatırım yapacağız, yine istihdam sağlayacak yine ihracatta rekorlar kıracağız” diye konuştu.


Kahraman, ABD mallarına boykot çağırışa da sınırsız destek verdiklerini kaydederek, “ABD’nin küstahlıklarına karşı hükümetimiz tarafından ‘ABD mallarına yönelik ambargo’ olarak algılanması gereken uygulamalara tam destek veriyoruz. Biz, Amerikan mallarını kullanmayacağız. Kullandırmayacağız. Hem Amerikan mallarını hem de bu topraklar için hayırlı rüya görmeyenlerin mallarını kullanmayacağız. Topyekûn bir boykot seferberliği içinde olmaya hazırız, varız. Kendi markalarımızı ortaya çıkaracak, kullanacak, satacak ve büyüyeceğiz. Diz çökmedik, çökmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç