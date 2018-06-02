Ordu Ticaret Borsasından üyelerine iftar

Bir turistik tesiste düzenlenen iftar yemeğinde davetlilere katılımları için teşekkür eden Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, birlik ve rahmet ayı Ramazan’a bir kere daha erişmiş olmanın huzuru içerisinde olduklarını söyledi. Nisan ayında yapılan seçimlerde tekrar Ordu Ticaret Borsası Başkanlığına seçilmesinden dolayı tüm üyelere teşekkür eden Kahraman, “Bizleri tekrar seçmiş ve bu görevlere layık görmüş olmanızdan dolayı bir kere daha huzurlarınızda tek tek teşekkür ediyorum. Şu saatten sonra rakiplik, rekabet bitmiş, birlik ve beraberlik içerisinde herkese eşit mesafede hizmet etme anlayışı hakim olmuştur. Dün olduğu gibi bugünde hiçbir arkadaşımızla, hiçbir sebepten dolayı aramızda kırgınlık, gerginlik, husumet ve bunlara öykünen kötü hisler söz konusu değildir. Bizim dilimiz barış, uzlaşı, istişare ve birlikte üretebilme dilidir” dedi.

İftara fındık ihracatçıları ve tüm ilçelerden gelen tüccarlar katıldı.