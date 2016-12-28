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28 Aralık 2016 14:37

Ordu toplu taşımaya hazırlanıyor

Ordu toplu taşımaya hazırlanıyor

28 Aralık 2016 14:37

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde şoför esnafının kazanılmış tüm haklarını koruyarak yeni toplu taşıma sistemini 2017 yılında hayata geçireceklerini söyledi.
Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren Ordu Dolmuşçular Kooperatifi, Kuğukent Minibüsçüler Kooperatifi ve Sağra Meydan Minibüsçüler Kooperatifi üyelerinden oluşan bir heyet Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Edirne ve Gebze’de uygulanan toplu taşıma sistemleriyle ilgili incelemelerde bulundu. Heyet, inceleme gezisi dönüşünde Başkan Yılmaz’ı ziyaret ederek toplu taşımayla ilgili edindikleri izlenimleri ve düşünceleri paylaştı.
Başkan Enver Yılmaz, ziyarette yaptığı açılamada dolmuşçu esnafıyla istişare ederek ve hiçbir mağduriyete sebep olmadan en iyi toplu ulaşım sistemini el birliğiyle uygulayacaklarını söyledi. Yılmaz, “Biz her zaman ortak akıl önemli diyoruz. Ordu’da şehir içi ulaşımının düzenlenmesine ve toplu taşıma dönüşüm çalışmalarına yönelik dolmuşçu esnaflarımızla istişarelerimiz sürüyor. Ordu Dolmuşçular Kooperatifi, Kuğukent Minibüsçüler Kooperatifi ve Sağra Meydan Minibüsçüler Kooperatifi üyelerinden oluşan heyetimiz, toplu taşıma dönüşümü öncesinde Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gebze ve Edirne’deki incelemelerini tamamladı. Dolmuş kooperatifi temsilcilerimizle inceleme izlenimleriyle ilgili istişare ettik. İnşallah 2017 yılında Ordu’da toplu taşımaya geçeceğiz” dedi.
Verdikleri sözün her zaman arkasında olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Mahalli seçimler öncesinde ne dediysek bugünde aynısını söylüyoruz. Dolmuş esnafımızın kazanılmış haklarını sonuna kadar koruyacağız. Onlarla istişare ederek,hiçbir mağduriyete sebep olmadan en iyi toplu ulaşım sistemini el birliğiyle hayata geçireceğiz” diye konuştu.
Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Edirne ve Gebze’de incelemelerde bulunduklarını ifade eden dolmuşçular ise edindikleri izlenimlerle ilgili, “Başkanımızın ve Büyükşehir Belediyemizin her zaman yanımızda olduğunu görüyoruz. Başkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda incelemelerde bulunduk. Yaptığımız bu incelemeleri, daha önceden yapmamız gereken ve geç kalınmış bir ziyaret olarak değerlendiriyoruz. Birtakım tecrübeler edindik. Önemli dönüşümlerin yaşandığını ve dolmuşçuların yaşanan bu dönüşümden son derece memnun olduklarını gördük. Başkanımıza güveniyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde toplu taşıma sistemiyle ilgili bu dönüşümü sağlayacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.



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