Ordu türküleriyle coştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 4,5 yıllık hizmetlerini anlatan tanıtım ve imaj filmi ile Ordu'ya özgü olan ve yine Türkiye'de isim yapmış Ordulu sanatçıların seslendirdiği ‘Ordu İçin Çal-2' klibinin tanıtımı amacıyla Ordulu ünlü sanatçıların katıldığı Kültür Sanat Festivali düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın ev sahipliğinde Köprübaşı Meydanı'nda düzenlenen festivale, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Genel Sekreter Bülent Civelek, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, ilçe belediye ve daire başkanları, STK temsilcileri ve binlerce Ordulu katıldı.

Ünlü tiyatro, dizi, sinema sanatçısı ve sunucu Şoray Uzun'un sunuculuğunu yaptığı geceye Ordulu ünlü ses ve saz sanatçıları da renk kattı. Gecede bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gelecek nesillere çok daha güzel bir il ve ilçe bırakmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

"Ordu'nun sloganı değişti"

Yaptıkları hizmetlerin Ordulu vatandaşlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Başkan Yılmaz, 4,5 yıl önce 'İşimiz Gücümüz Ordu' sloganıyla başladıkları çalışmaların bugün 'Ordu Güzel Oldu' sloganını söyleyecek noktaya getirdiklerini söyledi.

"Üç büyük sözümüzü yerine getirdik"

2014 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı döneminde 3 ana taahhüdü olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Bu 3 taahhüdümüz su, kanalizasyon ve çöp idi. Ben bu üç temel söylem üzerine gelmiştim. Yol konusunda çok şükür ki 4,5 yıllık süre içerisinde yaklaşık bin 640 kilometre sıcak asfalt yapmak suretiyle Türkiye'de şu anda hiçbir büyükşehir ve il belediyesinin yaklaşamadığı bir rekora imza atmış olduk. Dolayısıyla daha sezonumuz bitmediği halde yüzde 90'lar seviyesine geldik. Su konusunda da ciddi yatırımlarımız oldu. Yüzde 65 suda ulaşılabilir bir nüfus varken, şu anda yüzde 91 suda ulaşılabilir bir nüfus haline gelmiş olduk" dedi.

"Çöp gelir getiren bir ürün haline geldi"

Ordu'nun en önemli sorunlarından birinin de çöp olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, 2014 öncesinde 23 ayrı noktaya çöp döküldüğünü hatırlatarak, "Ordu şu anda Türkiye'de hatta Karadeniz Bölgesi'nde çöpünden elektrik üreten ve çöpten gelir elde eden sınırlı illerden, büyükşehirlerden bir tanesi oldu. Çöp artık bizim için bir bela, bir sıkıntı değil, gelir getiren bir ürün haline gelmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Özellikle alt yapı çalışmaları noktasında da özellikle Altınordu halkına sabrından dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Popülist politika yapmayacağız dedik. Böyle hareket ettiğimiz takdirde biz yürüyemeyiz dedik. Dolayısıyla bir plan çerçevesinde 2014 yılında başladık, şu görmüş olduğunuz Altınordu ilçemizin tamamını 2 yıllık süre içinde kazdık. Hatta 1'inci yılında sokaklarda araba geçemezken de, hemşehrilerimize dedik ki, sabredelim. Biz bunların hepsini yapacağız. Çünkü bu Altınordu ilçesinin nüfusu 18 bin olacak şekliyle alt yapı ve kanalizasyon yapılmış dedik. Sağolun, müsamaha gösterdiniz, sabır gösterdiniz, destek verdiniz. Ordu'nun Altınordu ilçesinin tüm alt yapısını, kanalizasyonunu bitirdiğimiz gibi dev bakslarla Karadeniz Sahil Yolu ve Karadeniz'in de bağlantısını sağlamış olduk" diye konuştu.

"Hedef 1 milyon turist"

Ordu'nun artık asfalt yolları, görsel çalışmaları, sahil yolu ve akıllı bisikletleriyle Karadeniz Bölgesi'nin parmakla gösterilen şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Şehrimiz çok güzel bir sahile ulaştı ve bu sahillerimizde mavi bayraklarımız var. Gönül rahatlığıyla denize girebilirsiniz. Ünye'den Gülyalı'ya kadar tam 13 noktada mavi bayrak oluşturduk. 3 tane da Kadınlar Plajı yaptık. Ya Ordu'da kadınlar plajı olur mu dediler. Sonra biz bir baktık ki, 750 bin nüfuslu Ordumuzda geçen sene 105 bin hanım kardeşimiz bu plajları kullanmak suretiyle hizmete devam dediler. Mavi bayraklarla birlikte Ordu bir turizm kenti oldu. Büyükşehir olmadan önce yılda 300 bin turist gelirdi. Geçen yıl Ordu'muza gelen turist sayısı 705 bin, bu seneki hedefimiz bizim 1 milyonu aşacak inşallah."

Başkan Yılmaz, halkın nefes alacağı, parklarıyla, bahçeleriyle daha da güzelleşeceğini vurgulayarak, "Bizim görevimiz hemşehrilerimize yaşanabilir bir şehir, yaşanabilir bir kent oluşturabilmek" diyerek sözlerini tamamladı.

Kültür Sanat Festivali Ordulu sanatçıların birbirinden güzel şarkı ve türküleriyle sona erdi.