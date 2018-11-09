Ordu Valiliğinden "heyelan" açıklaması

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi'ndeki heyelan olayının, 17 yıl önce başladığına dikkat çekildi.

Valilikten yapılan açıklamada, mahalledeki heyelanın 2001 yılında başladığına dikkat çekilerek, bölgenin 17 yıl önce ‘afete maruz bölge' olarak kararlaştırıldığına dikkat çekilerek, “Topluca Mahallesi'nin Sarıahmet ve Oskaya mevkileri ile ilgili Afet İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan 6 Haziran 2001 tarihli jeolojik etüt raporunda, Sarıahmet mevkisinde lokal ölçekte gelişen heyelan olayından, konut olarak kullanılan 3 katlı bina ile iş yeri olarak kullanılan 2 katlı binanın etkilendiği ve konutların sahiplerince sakıncasız bir alana nakillerinin gerektiği belirtilmiştir. Heyelandan etkilenen 3 katlı konut ve 2 katlı iş yeri için ‘genel hayata etkisizlik oluru' alınmış ve 3 Eylül 2001 tarih ve 3045 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ‘afete maruz bölge' kararı verilmiştir” denildi.

Açıklamada, afet sonucu 2 konutun yıkıldığına dikkat çekilerek, “Heyelan bölgesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan etüt çalışması neticesinde hazırlanan 11 Nisan 2017 tarihli jeolojik etüt raporunda ise; heyelanın ilerlemesi sebebiyle hasarlı binalara, 2 binanın ilave olduğu ve ilk raporda hasarlı olduğu belirtilen 2 konutun yıkıldığı belirtilmiştir. Hasarlı konutların şahısların kendi imkanlarınca afet riski taşımayan bir alana nakli önerilmiş, heyelanlı alanda bulunan 1 bina, 1 cami, 1 sağlık ocağı ve muhtarlık binasının ise, kontrol etüt programı kapsamında izlenilmesine karar verilmiştir. Hasarlı olan 2 bina için de ‘Genel Hayata Etkisizlik Oluru' alınmış olup, 22 Eylül 2017 tarih ve 2017/10890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da ‘Afete Maruz Bölge' kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Heyelanın yaşandığı bölgeye, KIRDES Projesi kapsamında gönderilen ödenek ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin imkanları doğrultusunda bitümlü sıcak yol çalışması yapıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Heyelanın meydana geldiği Topluca Mahallesi ile Gökömer Mahallesi arasındaki stabilize yolun, bitümlü sıcak karışıma dönüştürülmesi için İçişleri Bakanlığımızın KIRDES Projesi kapsamında ilimize gönderdiği ödenekten, 374.653,44 TL Ordu Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiştir. Valiliğimizce aktarılan bu ödenek ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynakları ile bahse konu yol, 2017 yılında bitümlü sıcak karışım yol haline getirilmiştir. Heyelan sebebiyle grup yolunda meydana gelen deformasyon, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından incelenmiş olup, gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.”