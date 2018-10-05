Ordu Valiliğinden lise istinat duvarının çökmesiyle ilgili açıklama

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesinin kuzey-batı cephesinde 13 yıl önce yapılan ve 8 metre yüksekliğinde olan istinat duvarının bir kısmında çökme meydana geldiği belirtildi.

Okulda nöbetçi öğretmenlerin sabah istinat duvarında çatlaklar oluşmaya başladığını fark etmesi üzerine okul içerisinde ve çevresinde gerekli önlemlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valilik, Altınordu Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarına bilgi vermek suretiyle hızlı bir şekilde alındığı kaydedilen açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan istinat duvarında çatlakların artması sonucu çökme meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Öğrencilerin pedagojik ve psikolojik olarak eğitime öğretime hazır olmadığı gözlemlendiğinden dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda okulda eğitim öğretime 5 Ekim Cuma günü tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okul binası ve eklentilerinde (spor salonunda) istinat duvarının çökmesi nedeniyle herhangi bir olumsuzluk veya hasar oluşmamıştır. Okul istinat duvarının onarımı ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi (YİKOB) tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır."