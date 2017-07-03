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03 Temmuz 2017 23:24

Ordu valiye veda etti

Sakarya Valiliğine atanan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu için veda yemeği düzenlendi.

Ordu valiye veda etti

03 Temmuz 2017 23:24


Valiler lararnamesi ile Sakarya Valiliğine atanan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu için Ordu Büyükşehir Belediyesi bir veda yemeği düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi önündeki Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen yemeğe Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak ve Metin Gündoğdu, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, valilik personeli yaklaşık 3 bin kişi katıldı.


Yemekte konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Vali Balkanlıoğlu’nun Ordu’dan güzel izler bırakarak ayrıldığını ve bunun her valiye nasip olmayacağını söyledi. Yılmaz, "Kendisiyle gayet güzel bir şekilde uyum içinde çalıştık. Ordu’ya verdiği hizmetler sebebiyle kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Vali İrfan Balkanlıoğlu da kendisini Ordu’nun bir hemşerisi olarak gördüğünü belirterek, "Ordu benim için çok Özal bir yere sahip olan bir il olarak kalacak. Gösterdiğiniz ilgi ve destek için hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Vali Balkanlıoğlu’na çiçek ve hatıra plaketi takdim etti.




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