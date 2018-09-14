Ordu, yağmur öncesi karanlığa büründü

Ordu'da yağmur yağışının hemen öncesinde şehir merkezi karanlığa büründü.

Ordu genelinde 2 gündür güneşli seyreden havanın ardından yağmur bulutları şehrin üzerini kapladı. Yağışın hemen öncesinde siyah bulutların etkisiyle karanlığa bürünen şehir, görenleri hayrete düşürdü. Öğlen vaktinde akşam karanlığa bürünen ve özellikle ara sokaklarında karanlığın etkili olduğu Ordu'da, kısa süre sonra başlayan sağanak yağmur yağışı ile birlikte şehir yeniden aydınlandı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Ordu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yağışların etkili olacağına dikkat çekilerek, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarısında, ilimizin iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denilerek, yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınarak, hazırlıklı olunması, can ve mal kaybının önlenmesi için vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alınan verilere göre, hava yağışının Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.