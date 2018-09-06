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06 Eylül 2018 15:57

Ordu yağmura teslim

Ordu’da aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu yağmura teslim

06 Eylül 2018 15:57


Ordu’da günlerdir etkisini sürdüren güneşli havanın ardından yağmur etkili oldu. Birden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı. Tedbiri önceden alan vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, şemsiyesi bulunmayanlar ise saçak altlarına kaçmak zorunda kaldı.


Ordu’nun en işlek caddelerinde yağmurdan hemen önce aşırı derecede yoğunluk yaşanırken, yağış sonrası caddeler adeta bomboş kaldı. Kavşaklarda ve trafik ışıklarının bulunduğu noktalarda da araç yoğunluğu yaşandı. Aniden bastıran yağmur sonrası vatandaşların aklına, geçen ay Ordu’da yaşanan ve birçok köprü ve yolların yıkılmasına neden olan sel felaketi geldi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden edinilen raporlara göre, yağışlı havanın, Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.




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