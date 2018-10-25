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Ordu yağmura teslim

Ordu’da aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'da aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.


Ordu'da günlerdir etkisini sürdüren güneşli havanın ardından yağmur etkili oldu. Sıcaklıkların da aniden düşmesinin ardından başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı. Tedbiri önceden alan vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, şemsiyesi bulunmayanlar ise ıslanmaktan kaçamadı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden edinilen raporlara göre, yağışlı havanın yarın da etkili olacağı, sonraki günlerde ise güneşin yüzünü göstereceği tahmin ediliyor.

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