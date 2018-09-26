Ordu yaylalarında 47 kaçak yapı yıkıldı

Ordu'da yaylalarda kaçak yapıların önlenmesi amacıyla yapılan yıkım çalışmaları sürüyor.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, imar barışı kapsamında 31 Aralık 2017 tarihinden sonra ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılara yapı kayıt belgesi alınamayacağı hatırlatıldı. Bu kapsamda imar barışına aykırı uygulamalara ilişkin alınan şikayetler doğrultusunda denetimler yapıldığı belirtilerek, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı olması nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu 32. maddesine istinaden durdurulan, imara uygun hale getirilmesi için tanınan bir aylık süre sonunda tamamlandığı tespit edilen, fakat ilgilisince Yapı Kayıt Belgesi alındığı belirlenen 5 adet binanın belgelerinin iptaline yönelik çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yayla ve mera alanlarında kaçak yapılara yönelik etkin çalışmaların devam ettiği de belirtilerek, “İlimiz genelinde Belediyelerimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından denetimler sürmektedir. Bir kısım belediyelerce 4342 sayılı Kanun kapsamında kalan yerlerde 2018 yılında yapıldığı tespit edilen 47 adet yapının yıkımı sağlanmıştır” denildi.