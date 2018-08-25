Ordu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

Özellikle Dolunay, Yalıköy ve Belice Mahallelerindeki plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Vatandaşlar serinlemek için çareyi kendilerini Karadeniz’in serin sularına atmakta bulurken plajlarda ise ciddi derece yoğunluk oluştu.

Karadeniz Bölgesi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken özelikle Ordu ili bu illerin başında geliyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar denizlere akın ederken bazı vatandaşlar ise yaylara giderek orada serinliyor.

Fatsa Yalıköy Mahallesi sakinlerinden Lütfi Aydın, “Turizm gün geçtikçe bölgemizde artmaya başladı. Yerli ve yabancı turistler bölgemize gelerek tatillerini gerçekleştiriyorlar. Bizler de buraları kalabalık görünce mutlu oluyoruz. Doğası ve mavisiyle Ordu gerçekten gezilecek ve görülecek yerlerin başında geliyor” dedi.