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25 Ağustos 2018 11:05

Ordu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

Ordu’nun Fatsa ve Perşembe ilçelerindeki plajlarda insan yoğunluğu yaşanırken buralarda yer bulmak ise belli saatlerden sonra neredeyse imkansız.

Ordu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

25 Ağustos 2018 11:05


Özellikle Dolunay, Yalıköy ve Belice Mahallelerindeki plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Vatandaşlar serinlemek için çareyi kendilerini Karadeniz’in serin sularına atmakta bulurken plajlarda ise ciddi derece yoğunluk oluştu.


Karadeniz Bölgesi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken özelikle Ordu ili bu illerin başında geliyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar denizlere akın ederken bazı vatandaşlar ise yaylara giderek orada serinliyor.


Fatsa Yalıköy Mahallesi sakinlerinden Lütfi Aydın, “Turizm gün geçtikçe bölgemizde artmaya başladı. Yerli ve yabancı turistler bölgemize gelerek tatillerini gerçekleştiriyorlar. Bizler de buraları kalabalık görünce mutlu oluyoruz. Doğası ve mavisiyle Ordu gerçekten gezilecek ve görülecek yerlerin başında geliyor” dedi.




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