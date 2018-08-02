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02 Ağustos 2018 10:27

Ordu yine sele teslim oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde dün geceden itibaren başlayan sağanak yağış tekrar sele neden oldu.

Ordu yine sele teslim oldu

02 Ağustos 2018 10:27

İlçe genelinde sabaha kadar devam eden yağışlar sonrası bazı yerler göle döndü.


Ünye’de dün geceden itibaren başlayan sağanak yağış tekrar sele neden oldu. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, yağışların etkili olduğu Gölevi Mahallesi Altın Yunus Caddesi’nde ise sel ve su baskını meydana geldi. Aşırı yağış sonrası Tabakhane Deresi yarısına kadar dolarken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Okçuluk Antrenman Sahası da selin en çok zarar gören yerlerinden biri oldu.



20 Temmuz Caddesi’nde durum değişmedi


Dün gece saatlerinde şiddetini arttıran yağmur sonrası ilçenin 20 Temmuz Caddesi’nde ise durum değişmedi. Her yağmur sonrası caddenin sular altında kaldığı bölgede Ünye Belediyesi ekipleri sabaha kadar çalışarak oluşacak sele karşı tedbirlerini arttırdı.




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