Ordu yollarda çağ atladı

Türkiye’nin 26 bin kilometre ile kırsal yol ağı bakımından en uzun 2. ili olan Ordu’da on yıllar içinde büyük sorun haline gelen kırsal alan yolları son 4 yıldır Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın gayret ve kararlılığı ile yeni bir görünüm kazandı. Daha önce mahalle yollarına beton atıldığında sevinen vatandaşlar Enver Yılmaz’ın başkanlığı döneminde halk arasında ‘otoban asfaltı’ olarak adlandırılan bitümlü sıcak asfalt ile tanıştı. Bölgenin coğrafi ve engebeli şartları gereğince yapılması mümkün görülmeyen yollar adeta kale gibi duvarlara kavuştu. Mevsim şartları nedeniyle çalışma gün sayısının çok az olduğu Ordu’da 19 ilçedeki 112 grup yolunda 825 personel ve 397 araçla gerçekleştirilen toplam bin 600 kilometrelik asfalt yol için bugüne kadar 433 milyon lira harcandı.

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ikinci ili

Ordu’nun Türkiye’nin kırsal yol ağı bakımından en uzun 2. ili olduğunu dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında 4 yıldır sürdürdükleri zorlu mücadeleler sonunda büyük bir yol çalışmasına imza attıklarını söyledi. Ordu ilinde toplam 26 bin kilometre kırsal yol ağı bulunduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Coğrafi yapımızın zorluğu, toplu yerleşim alanlarına imkân vermiyor. Özellikle mahallelerde bu tip yerleşimler olmadığı için gözle görünen her yerde bir ev mevcut ve dolayısıyla önceliğimiz grup yolları oldu. Grup yollarımızın tamamlanmasının mahalle yollarına ağırlık verdik. Bir dönem kışın çamurdan geçilmeyen, dar ve kullanışsız hatta zaman zaman yük hayvanlarının bile giremediği yolları genişletip asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Ordu ili ile Avrupa’ya giriş kapısı olan Kapıkule sınır kapısı arasındaki karayolu mesafemiz bin 155 kilometredir. Büyükşehirimiz ,Cumhuriyet tarihinin en büyük yol seferberliğinde bir rekora imza atarak bin 600 km asfalt yol çalışması gerçekleştirdi. Yani yaptığımız yolların uzunluğu mesafe olarak ülke sınırlarını aştı” dedi.