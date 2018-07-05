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05 Temmuz 2018 13:17

Ordu yollarında 133 bin araç var

Ordu’da trafiğe kayıtlı olan araç sayısı 133 bini aştı.

Ordu yollarında 133 bin araç var

05 Temmuz 2018 13:17

Buna göre Ordu il genelinde 133 bin 313 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Bu taşıtların yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 26’sını kamyonet oluşturdu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle Ordu’da 133 bin 313 motorlu taşıt bulunuyor. Bu araçların içerisinde 71 bin 983 otomobil bulunurken, kamyonet sayısı 34 bin 383 olarak belirlendi.


Minibüs sayısı 10 bin 960 olan Ordu’da trafiğe kayıtlı 5 bin 863 kamyon, 5 bin 763 motosiklet, 986 otobüs ve 2 bin 542 traktör bulunuyor.


Özel amaçlı kullanılan araç sayısı ise 383 olarak belirlendi.




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