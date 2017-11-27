Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 17:04

Ordu yollarında temizlik seferberliği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilin ana arterlerinde bulunan yol kenarlarında, parklar ve kaldırımlarda genel temizlik çalışması yapıyor.

Ordu yollarında temizlik seferberliği

27 Kasım 2017 17:04


Günlük temizlik işlemlerinin yanı sıra yılın belli aylarında gerçekleştirilen çalışmayla birlikte, açık alanlara gelişigüzel atılan çöplerin oluşturacağı çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.


Duyarsız kişiler tarafından yol güzergâhlarına ve yeşil alanlara atılan çöpler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonrasında temizlenirken, çim ve yabani otlar da biçilerek görsel güzellik sağlanıyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle Altınordu, Fatsa, Ünye ve Gülyalı ilçelerindeki ana yollarda genel temizlik yapılıyor. Otoyol kenarları başta olmak üzere yürüyüş yolları, bulvarlar, yeşil alanlar ve mesire alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar ile yerlere atılan pet şişe ve yiyecek ambalajları gibi atıklar temizlenerek çevrenin kirlenmesinin önüne geçiliyor.


Atıklarını çöp kutularına dökmeyip yol kenarları, piknik alanları ve sahil kenarlarına atan duyarsız vatandaşlara tepki gösteren ve bu konu hakkında düşüncelerini belirten duyarlı vatandaşlar ise atılan çöplerin oluşturduğu kötü görüntünün, her geçen gün gelişen ve modern bir görünüm kazanmaya başlayan Ordu iline hiç yakışmadığını belirtiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
18
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Hafis Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç