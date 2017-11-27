Ordu yollarında temizlik seferberliği

Günlük temizlik işlemlerinin yanı sıra yılın belli aylarında gerçekleştirilen çalışmayla birlikte, açık alanlara gelişigüzel atılan çöplerin oluşturacağı çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.

Duyarsız kişiler tarafından yol güzergâhlarına ve yeşil alanlara atılan çöpler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonrasında temizlenirken, çim ve yabani otlar da biçilerek görsel güzellik sağlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle Altınordu, Fatsa, Ünye ve Gülyalı ilçelerindeki ana yollarda genel temizlik yapılıyor. Otoyol kenarları başta olmak üzere yürüyüş yolları, bulvarlar, yeşil alanlar ve mesire alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar ile yerlere atılan pet şişe ve yiyecek ambalajları gibi atıklar temizlenerek çevrenin kirlenmesinin önüne geçiliyor.

Atıklarını çöp kutularına dökmeyip yol kenarları, piknik alanları ve sahil kenarlarına atan duyarsız vatandaşlara tepki gösteren ve bu konu hakkında düşüncelerini belirten duyarlı vatandaşlar ise atılan çöplerin oluşturduğu kötü görüntünün, her geçen gün gelişen ve modern bir görünüm kazanmaya başlayan Ordu iline hiç yakışmadığını belirtiyor.