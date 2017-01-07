‘Orduca’ kitap oldu

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kendisine has özelliği olan şivesinden biraz farklılık gösteren Ordu şivesinin tüm kelimeleri sözlük haline getirilerek kitaplaştırıldı.

Kendine özgü bir halk şivesi ile bilinen Ordu’nun yöresel dil alışkanlığı 10 bin 821 maddelik sözlük haline getirildi. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salim Küçük ile yüksek lisans öğrencisi Mümin Ateş tarafından hazırlanan ‘Ordu Ağzı Söz Varlığı’, Türkçe sözlüğün 20 bin kelimelik olduğu Türkiye’de Ordu şivesinde bulunan kelimelerin 10 bin 821 kelimede toplanması son yılların en büyük çalışması olarak görülüyor.

ODÜ Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salim Küçük, Ordu ağzının Türkiye Türkçesinin diğer ağızlarına göre bir takım farklılıklar taşıdığını belirtti. Ordu ağzının toplam 3 ağız bölgesinden oluştuğunu belirten Doç. Dr. Salim Küçük, “Sahil bölgesinde bulunan yerleşim bölgelerinde kullanımlar ile Mesudiye, Akkuş, Gölköy, Aybastı gibi şehir merkezlerinden uzak yerleşim birimleri arasında bir takım fonetik farklılıklar bulunmaktadır. Kültürel mirasa dahil ağızların temel söz varlığının kaybolmadan kayıt altına alınmasına bir parça da olsa katkıda bulunmaya çalıştığımız bu eserde Ordu ağzının söz varlığının önemli ölçüde tespit edildiği inancındayız” dedi.