Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 12:09

‘Orduca’ kitap oldu

‘Orduca’ kitap oldu

07 Ocak 2017 12:09

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kendisine has özelliği olan şivesinden biraz farklılık gösteren Ordu şivesinin tüm kelimeleri sözlük haline getirilerek kitaplaştırıldı.
Kendine özgü bir halk şivesi ile bilinen Ordu’nun yöresel dil alışkanlığı 10 bin 821 maddelik sözlük haline getirildi. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salim Küçük ile yüksek lisans öğrencisi Mümin Ateş tarafından hazırlanan ‘Ordu Ağzı Söz Varlığı’, Türkçe sözlüğün 20 bin kelimelik olduğu Türkiye’de Ordu şivesinde bulunan kelimelerin 10 bin 821 kelimede toplanması son yılların en büyük çalışması olarak görülüyor.
ODÜ Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salim Küçük, Ordu ağzının Türkiye Türkçesinin diğer ağızlarına göre bir takım farklılıklar taşıdığını belirtti. Ordu ağzının toplam 3 ağız bölgesinden oluştuğunu belirten Doç. Dr. Salim Küçük, “Sahil bölgesinde bulunan yerleşim bölgelerinde kullanımlar ile Mesudiye, Akkuş, Gölköy, Aybastı gibi şehir merkezlerinden uzak yerleşim birimleri arasında bir takım fonetik farklılıklar bulunmaktadır. Kültürel mirasa dahil ağızların temel söz varlığının kaybolmadan kayıt altına alınmasına bir parça da olsa katkıda bulunmaya çalıştığımız bu eserde Ordu ağzının söz varlığının önemli ölçüde tespit edildiği inancındayız” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç