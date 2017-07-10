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10 Temmuz 2017 11:48

Ordu’da 10 kişiden 1’i yeni kartını aldı

Ordu’da yeni kimlik kartı için başvuranların sayısı 6 ayda 90 bini aştı.

Ordu’da 10 kişiden 1’i yeni kartını aldı

10 Temmuz 2017 11:48

Bu süre içerisinde 85 bini aşkın insan yeni kimlik kartlarına kavuştu.


Ordu Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Cevat Şahin, Ocak-Haziran ayları arasında yeni çipli kimlik kartları için 90 bin 943 başvuru yapıldığını belirtti. Bu süre içerisinde yapılan başvuruların yüzde 95 oranında karşılandığını belirten Şahin, “750 bin nüfusa sahip Ordu’da başvuru yapan 90 bin 943 kişiden 85 bin 68’i yeni çipli kimlik kartlarına kavuştu. Başvuru yapanlar 20-30 gün içerisinde yeni kartlarına kavuşuyor” dedi.


En fazla başvurunun Altınordu, Ünye ve Fatsa’dan yapıldığını belirten Şahin, ”Bazı ilçelerde vatandaşlar kartlarına kısa zamanda kavuştu. Kabadüz ilçesinde 832 kişi kart başvurusu yaparken 783’ü kartlarını aldı. Bu ilçede halen 49 kişi kart bekliyor. Çamaş’ta bin 368 kart başvurusu yapılırken bin 297’si kartını aldı. Bu ilçede kart bekleyenlerin sayısı 71 oldu. Gülyalı ilçesinde bin 362 kişi kart başvurusu yaparken bin 284 kişi kartına kavuştu. Gülyalı da halen 78 kişi kartını bekliyor. Diğer ilçelerde kart bekleyenlerin sayısı 100 ile bin arasında değişiyor” bilgisinde bulundu.


Yeni kimlik kartı başvurularının Alo 199 hattından ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden randevu alınmak suretiyle yapılabileceğini kaydeden Şahin, bu işlemler yapılmadan ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulmasının yoğunluklara ve uzun bekleme sürelerine neden olduğuna dikkat çekti. Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmadığını aktaran Şahin, vatandaşların elinde var olan nüfus cüzdanlarının yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerli olduğunu da hatırlattı.




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