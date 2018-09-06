Ordu’da 100 okul ‘Beslenme Dostu’ sertifikası aldı

Ergün Yanmaz, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması amacıyla başlatılan ‘Beslenme Dostu Okul’ uygulaması kapsamında Ordu’da 34 okula sertifika verdiklerini açıkladı.

2018 yılında 34 okula ‘Beslenme Dostu Sertifikası’ verdiklerini ifade eden Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, bugüne kadar verilen toplam beslenme dostu sertifika sayısının 100’e ulaştığını kaydetti. Sağlık Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan ‘Beyaz Bayrak’ projesi de yürüttüklerini hatırlattı. Bu kapsamda koruyucu ağız ve diş sağlığı programı ile 60 ayını doldurmuş ana sınıfı ve tüm ilkokul öğrencilerine kademeli olarak yılda iki kez florürlü vernik uygulaması yapıldığını kaydeden Yanmaz, “2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrencilerimize 30 bin 447 florürlü vernik uygulaması yaptık. İlimiz genelinde 564 okulun 273’ü beyaz bayrak almaya hak kazandı. 17 bin 916 öğrencimizi aşıladık ve 6 bin 101 öğrencimize hijyen eğitimi verdik” dedi.

Yanmaz, şu bilgileri verdi:

“Bu yıl da Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Beyaz Bayrak uygulamamız devam edecek. ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ni yürüteceğiz. Bu kapsamda okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığı arttırmayı hedefliyoruz. ‘Dengeli Beslenme Programı’ ile de eğitim faaliyetleri ve bu konuda yapılan iyi uygulamaları destekleyerek okul sağlığını daha iyi bir düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Ayrıca okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ağız ve diş muayenelerini yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda yılda iki kez florürlü vernik uygulamamız devam edecek. Okul Sağlığı Programı kapsamında aile hekimlerimiz, öğrencilere yıllık periyodik muayene ve izlemlerini yapacak. Öğrencilere ve okul personeline, okul aşılarının yapılması ve hijyen konularında eğitimler de vereceğiz.”