Ordu’da 104 konut ve iş yerini su bastı, dereler doldu taştı

İl genelinde etkili olarak devam eden yağış sonucu, bazı depo ve bodrum katlardaki dairelerde su bastı. Yaşanan baskınlarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile ilçe belediye ekipleri olaylara anında müdahaleler etmeye çalıştı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, motopomp, dalgıç pompa, vidanjör, çeşitli iş makineleri ve personellerle yürütülen hasar giderme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, konut ve işyerlerinde meydana gelen su baskını nedeniyle, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ordu yetkilileri tarafından, zarar tespit hizmet grubu operasyon planı devreye sokulmuş olup, zarar tespit çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, bugün sabah saatlerinde de etkisini gösteren yağmur yağışı, derelerin dolup taşması ne neden oldu. Perşembe Kacalı Irmağı’nda da yükselen dere suyu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, derenin bir hayli yükseldiği ve bulanık bir şekilde aktığı görülüyor.