Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 21:22

Ordu’da 104 konut ve iş yerini su bastı, dereler doldu taştı

Ordu’da, dün gece saatlerinde başlayan ve etkili bir şekilde süren yağmur yağışı, derelerin dolmasına neden olurken, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde işyeri ve konutlarda su baskınlarına neden oldu.

Ordu’da 104 konut ve iş yerini su bastı, dereler doldu taştı

13 Temmuz 2018 21:22


İl genelinde etkili olarak devam eden yağış sonucu, bazı depo ve bodrum katlardaki dairelerde su bastı. Yaşanan baskınlarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile ilçe belediye ekipleri olaylara anında müdahaleler etmeye çalıştı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, motopomp, dalgıç pompa, vidanjör, çeşitli iş makineleri ve personellerle yürütülen hasar giderme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Yapılan açıklamada, konut ve işyerlerinde meydana gelen su baskını nedeniyle, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ordu yetkilileri tarafından, zarar tespit hizmet grubu operasyon planı devreye sokulmuş olup, zarar tespit çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.


Öte yandan, bugün sabah saatlerinde de etkisini gösteren yağmur yağışı, derelerin dolup taşması ne neden oldu. Perşembe Kacalı Irmağı’nda da yükselen dere suyu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, derenin bir hayli yükseldiği ve bulanık bir şekilde aktığı görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç