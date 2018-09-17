Ordu'da 128 bin 444 öğrenci dersbaşı yaptı

Ordu'da, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte 128 bin 444 öğrenci sınıfları doldurdu. Yeni eğitim-öğretim yılı için Altınordu İlkokulunda tören düzenlendi.

Yaz tatilinin bitmesi ile 2017-2018 eğitim öğretim yılı başladı ve ilk çalan ders ziliyle ülke genelinde 17 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen dersbaşı yaptı. Heyecanlı öğrencilerin yanı sıra veliler de çocuklarını yalnız bırakmayarak bu duyguya ortak oldu. Öğrencilerini ilk derse yetiştirmek isteyen veliler sabahın erken saatlerinde yola çıkarken, emniyet güçleri de okulların çevresinde trafik ve güvenlik önlemleri aldı.

Ordu genelinde de 574 okulda, 6 bin 195 derslikte, 9 bin 132 öğreten ve 128 bin 444 öğrenci ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başladı. İstiklal Marşı okunması ile öğrenciler, sırayla derslikleri doldurmaya başladı.

Bu kapsamda Ordu Altınordu İlkokulunda tören düzenlendi. Törene katılan Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, öğrenciler ve öğretmenler ile görüşerek, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan yeni eğitim-öğretim yılı, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin dersbaşı yaptığı eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 18 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, yıl sonu karnelerini ise 14 Haziran'da alacak.