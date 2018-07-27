Ordu’da 133 bin 581 motorlu taşıt var

İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Ordu ili genelinde bulunan araçların 70 bin 658’i hususi otomobil, 427’si ticari otomobil, 3 bin 066’sı ticari minibüs ve dolmuş, 7 bin 933’ü hususi minibüs, 57’si ticari otobüs, 925’i hususi otobüs, 5 bin 692 kamyon ve çekici, 522 ticari kamyonet, 34 bin 130’u hususi kamyonet, 5 bin 644’ü motosiklet, 4 bin 527’si diğer taşıtlar olmak üzere toplam 133 bin 581 motorlu taşıt bulunuyor.

2017 yılı TÜİK verilerine göre, 742 bin 341 kişinin yaşadığı Ordu’da, her 10 kişiden 1’inde hususu otomobil, genelde de her 10 kişiden 2’sinin motorlu taşıt sahibi olduğu da görülüyor.